Скачать
Понедельник, 23.12.2019
В Кабмине хотят повышать зарплаты на 2 тысячи в год
В Кабмине хотят повышать зарплаты на 2 тысячи в год
Новый глава Института нацпамяти озвучил приоритеты работы
Новый глава Института нацпамяти озвучил приоритеты работы
Топ-10 лучших тренеров сборных 2019 года
Топ-10 лучших тренеров сборных 2019 года
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 24 декабря
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 24 декабря

Во Львовской области массово отравились люди в местном ресторане

Во Львовской области массово отравились люди в местном ресторане
07:27 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Во Львовской области 14 человек госпитализированы с пищевым отравлением после посещения ресторана в г. Борислав.

Во Львовской области 14 человек госпитализировали с пищевым отравлением после посещения ресторана в городе Борислав. Об этом сообщает Департамент здравоохранения областной госадминистрации.

Сообщается, что пациенты с жалобами на повышение температуры тела, головную боль, тошноту, рвоту, боли в животе, частый жидкий стул были госпитализированы в течение 11-12 декабря в КНП "Центральная городская больница города Борислава".

По данным медиков, все пострадавшие посещали ресторан "РАТ" в Бориславе, ели пиццу, салат "Цезарь" и другие блюда. У большинства пациентов выявлена сальмонелла энтерика.

По состоянию на 20 декабря 14 человек оставались на госпитализации, один находился на амбулаторном лечении.

Во Львовской области на праздновании дня рождения массово отравились гости

Напомним, в Николаеве вечером 14 декабря возле придорожного кафе по улице Одесское Шоссе обнаружили тела двух дальнобойщиков, еще три были госпитализированы. По данным правоохранителей, в настоящее время причина смерти дальнобойщиков неизвестна, но погибшие и пострадавшие употребляли пищу и алкоголь в придорожном кафе. В больницу госпитализировали дальнобойщиков 33-х, 38-ми и 57-ми лет, один из них в тяжелом состоянии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Львовская область, Массовое отравление, Скорая, Борислав.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не лечим, а калечим: не употребляйте это при простуде (Фото)
02 Главные события недели: Зеленский в Баку, столкновения под Радой, газовые соглашения и другие
03 Погода на неделю: украинцев ожидают дожди, мокрый снег и ветер
04 Новый Трудовой кодекс: что предлагают изменить
05 Проще простого: эффективный рецепт при одышке
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Опрос: Украинцы назвали политика и главное событие года
Украинцы назвали политика и главное событие года
Новый Трудовой кодекс: что предлагают изменить
Новый Трудовой кодекс: что предлагают изменить
Кабмин пересмотрит прогноз по курсу доллара
Кабмин пересмотрит прогноз по курсу доллара
Студия Warner Bros. планирует снять &quot;Шерлока Холмса 4&quot;: подробности
Студия Warner Bros. планирует снять "Шерлока Холмса 4": подробности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь