Во Львовской области массово отравились люди в местном ресторане

Новости Украины:Во Львовской области 14 человек госпитализированы с пищевым отравлением после посещения ресторана в г. Борислав.

Во Львовской области 14 человек госпитализировали с пищевым отравлением после посещения ресторана в городе Борислав. Об этом сообщает Департамент здравоохранения областной госадминистрации.

Сообщается, что пациенты с жалобами на повышение температуры тела, головную боль, тошноту, рвоту, боли в животе, частый жидкий стул были госпитализированы в течение 11-12 декабря в КНП "Центральная городская больница города Борислава".

По данным медиков, все пострадавшие посещали ресторан "РАТ" в Бориславе, ели пиццу, салат "Цезарь" и другие блюда. У большинства пациентов выявлена сальмонелла энтерика.

По состоянию на 20 декабря 14 человек оставались на госпитализации, один находился на амбулаторном лечении.

Напомним, в Николаеве вечером 14 декабря возле придорожного кафе по улице Одесское Шоссе обнаружили тела двух дальнобойщиков, еще три были госпитализированы. По данным правоохранителей, в настоящее время причина смерти дальнобойщиков неизвестна, но погибшие и пострадавшие употребляли пищу и алкоголь в придорожном кафе. В больницу госпитализировали дальнобойщиков 33-х, 38-ми и 57-ми лет, один из них в тяжелом состоянии.