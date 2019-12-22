Скачать
Понедельник, 23.12.2019
В Кабмине хотят повышать зарплаты на 2 тысячи в год
В Кабмине хотят повышать зарплаты на 2 тысячи в год
Новый глава Института нацпамяти озвучил приоритеты работы
Новый глава Института нацпамяти озвучил приоритеты работы
Топ-10 лучших тренеров сборных 2019 года
Топ-10 лучших тренеров сборных 2019 года
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 24 декабря
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 24 декабря

Праздник к нам приходит: на украино-польской границе образовались длинные очереди

Праздник к нам приходит: на украино-польской границе образовались длинные очереди
15:17 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В ГПСУ объяснили причины возникновения очередей на украино-польской границе.

На польско-украинской границе образовались большие очереди автомобилей и автобусов.

Об этом Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщает в Facebook.

"В канун зимних праздников наблюдается прогнозируемое увеличение транспортного потока через пункты пропуска на границе и осложнение движения на украинско-польском участке. Информируем граждан о значительном скоплении транспортных средств на границе с Польшей в направлении въезда на территорию Украины", - говорится в сообщении.

В частности, больше всего автомобилей и автобусов ожидает оформления перед пунктами пропуска "Краковец-Корчева" и "Шегини-Медика".

В Украине стартовали первые местные выборы в 86 ОТГ

Как уточнили в ведомстве, основной причиной скопления транспортных средств является то, что украинцы, которые работают или учатся за границей, либо выезжали в личных целях, пытаются успеть до начала праздников вернуться домой.

Новогодний парад в Киеве: какие улицы перекроют

"Пограничники принимают все меры по обеспечению ритмичного пропуска. В настоящее время пункты пропуска с украинской стороны работают в 1,5-2 раза больше своей проектной пропускной способности. В частности, через ПП "Шегини" за сутки пропущено 2 тыс. 784 транспортных средства и 23 тыс. 387 человек, через ПП "Краковец" проследовало 3 тыс. 366 единиц автотранспорта и 16 тыс. 165 пассажиров", - отметили в ГПСУ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Польша, Граница, ГПСУ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не лечим, а калечим: не употребляйте это при простуде (Фото)
02 Главные события недели: Зеленский в Баку, столкновения под Радой, газовые соглашения и другие
03 Погода на неделю: украинцев ожидают дожди, мокрый снег и ветер
04 Новый Трудовой кодекс: что предлагают изменить
05 Проще простого: эффективный рецепт при одышке
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Опрос: Украинцы назвали политика и главное событие года
Украинцы назвали политика и главное событие года
Новый Трудовой кодекс: что предлагают изменить
Новый Трудовой кодекс: что предлагают изменить
Кабмин пересмотрит прогноз по курсу доллара
Кабмин пересмотрит прогноз по курсу доллара
Студия Warner Bros. планирует снять &quot;Шерлока Холмса 4&quot;: подробности
Студия Warner Bros. планирует снять "Шерлока Холмса 4": подробности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь