В Киеве возле АЗС произошло ДТП: столкнулись фура и две легковушки (фото, видео)

Новости Украины:Серьезная авария произошла в Киеве на улице Полярной утром в понедельник, 23 декабря.

В Киеве на улице Полярной недалеко от строительного супермаркета утром в понедельник, 23 декабря, произошло серьезное ДТП.

Как сообщается в паблике dtp.kiev.ua, столкнулись две легковушки и фура. Один из автомобилей перевернулся на крышу возле автозаправочной станции, есть пострадавшие, однако на данный момент информация по ним уточняется.

На месте работают спасатели и медики. Движение на участке дороги по улице Семьи Кульженко усложнено.

Накануне сообщалось, что в Харькове в масштабном ДТП пострадали полицейские. В результате аварии с участием четырех автомобилей пострадали два полицейских и подросток.

В тот же день еще трое харьковских полицейских пострадали в ДТП.