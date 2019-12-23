Опасно для здоровья: в каких районах Киева самый грязный воздух

Новости Украины:Самый загрязненный воздух сегодня на Шулявке, Соцгороде, Нивках.

Утром 23 декабря во всех микрорайонах Киева зафиксировано опасное для здоровья качество воздуха.

По данным телеграмм-бота "Индекс качества воздуха в Киеве", самый загрязненный воздух сегодня на Шулявке, Соцгороде, Нивках.

Здесь вообще не рекомендуется выходить на улицу без защитной маски, передает FaceNews.ua. В остальных микрорайонах города наблюдается риск для людей с респираторными заболеваниями.

Напомним, в понедельник в большинстве областей Украины ожидается ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, в течение 23-24 декабря в западных областях значительные дожди; в Карпатах порывы ветра 15-20 м / с, на высокогорье 25-28 м / с. 23-24 декабря в Карпатах существенное осложнение погодных условий: сильный мокрый снег, метели, местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении, на официальном сайте ведомства в понедельник утром.