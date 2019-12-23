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В штабе ООС сообщили имя погибшего украинского военного на Донбассе

В штабе ООС сообщили имя погибшего украинского военного на Донбассе
13:00 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:В результате обстрелов вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе 22 декабря погиб солдат Герман Соловьев.

Вследствие вражеского обстрела в зоне проведения операции Объединенных сил 22 декабря погиб солдат Герман Соловьев.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

"Вчера, 22 декабря, вражеская пуля оборвала жизнь воина 93-й бригады "Холодный Яр" - солдата Соловьева Германа Игоревича 90-го года рождения», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате вражеского обстрела военнослужащий получил ранения, не совместимые с жизнью. Командование Объединенных сил выражает соболезнование родным и близким погибшего воина.

Как сообщалось, на Донбассе за прошедшие сутки оккупанты 8 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский боец погиб, еще один получил ранения.

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Боевики, Военные, Донбасс, ВСУ, ООС, Герман Соловьев.
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