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День в ООС: три обстрела

День в ООС: три обстрела
18:32 Пн, 23 Декабрь 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: МОУ

Новости Украины:Оккупанты трижды нарушили режим тишины, потерь среди военнослужащих ВСУ нет.

Незаконные вооруженные формирования три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные при этом не пострадали, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня 3 раза. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении пресс-центра ООС на странице в соцсети Фейсбук.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили два обстрела позиций Объединенных сил: рядом с селом Лебединское - из гранатометов различных систем и неподалеку поселка Старогнатовка - из станкового противотанкового гранатомета.

В штабе ООС сообщили имя погибшего украинского военного на Донбассе

Кроме того, один обстрел из крупнокалиберного пулемета зафиксирован вблизи населенного пункта Южное, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"Сегодня, 23 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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