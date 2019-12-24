Скачать
Вторник, 24.12.2019
С января для украинцев будут действовать две цены на газ
С января для украинцев будут действовать две цены на газ
В Украине приравняют электронные сигареты к табачным
В Украине приравняют электронные сигареты к табачным
Джошуа может отказаться от одного из своих поясов
Джошуа может отказаться от одного из своих поясов
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 25 декабря
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 25 декабря

Боевики на Донбассе семь раз нарушили "тишину", потерь нет

Боевики на Донбассе семь раз нарушили "тишину", потерь нет
07:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ на Донбассе из различного вооружения, без потерь.

В понедельник, 23 декабря, боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции подразделений украинских военных из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил… Один обстрел позиций украинских защитников зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север"… Вчера, 23 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", - говорится в утренней сводке, опубликованной на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук.

День в ООС: три обстрела

С начала суток вторника, 24 декабря, боевики один раз нарушили режим прекращения огня. "Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник открывал огонь по защитникам населенного пункта Березовое, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Потерь с нашей стороны нет", - говорится в информации.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дождь, снег и гололед: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды
02 Шторм с дождем и снегом: в трех областях ограничили движение транспорта
03 Когда крем не справляется: трюк, который сделает кожу рук идеальной
04 Итоги дня 23 декабря: Новый Трудовой кодекс, Путин в Крыму и апелляция Антоненко
05 Знаменитые актеры, которых никто не видел (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Труба лишается должности директора ГБР
Труба лишается должности директора ГБР
Декабрь побил новый температурный рекорд в Киеве
Декабрь побил новый температурный рекорд в Киеве
Детям упростили выезд и въезд в Крым
Детям упростили выезд и въезд в Крым
Католическое Рождество 2019: что категорически нельзя делать
Католическое Рождество 2019: что категорически нельзя делать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь