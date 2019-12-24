Боевики на Донбассе семь раз нарушили "тишину", потерь нет

Новости Украины:Боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ на Донбассе из различного вооружения, без потерь.

В понедельник, 23 декабря, боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции подразделений украинских военных из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил… Один обстрел позиций украинских защитников зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север"… Вчера, 23 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", - говорится в утренней сводке, опубликованной на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук.

С начала суток вторника, 24 декабря, боевики один раз нарушили режим прекращения огня. "Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник открывал огонь по защитникам населенного пункта Березовое, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Потерь с нашей стороны нет", - говорится в информации.