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В Киеве в ДТП пострадала беременная женщина

В Киеве в ДТП пострадала беременная женщина
11:58 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Информатор

Новости Украины:В масштабном ДТП в Киеве пострадала беременная девушка.

В аварии на Житомирской трассе в Киеве в ночь на 24 декабря пострадала беременная девушка. Об этом пишет Информатор.

Ранее сообщалось, что на проспекте Победы, в районе улицы Дачной произошло масштабное ДТП. В результате аварии пострадали три человека, а повреждения получили четыре машины.

По словам патрульных, все участники ДТП двигались по проспекту Победы в сторону выезда из города. Изначально произошло ДТП с участием автомобиля Hyundai Elantra. Легковушка выехала за пределы проезжей части и начала переворачиваться.

«Машина пролетела кубарем около 300 метров. Из салона вылетели водитель и девушка-пассажир. Осколки и части Elantra разбросало по обочине и проезжей части», – говорится в сообщении.

Увидев аварию, водитель Fiat остановился, чтобы помочь пострадавшим. В этот момент Chevrolet наехал на лежащий на дороге аккумулятор и зацепил Honda, которая врезалась в Fiat. После удара Chevrolet отбросило в отбойник.

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На пассажирском сидении находилась беременная женщина. В результате аварии пострадали три человека: 23-летний водитель и 19-летняя девушка пассажир Hyundai, а также беременная из Chevrolet. Всех пострадавших госпитализировали в больницу. На данный момент устанавливаются детали случившегося.

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Киев, ДТП, Авария, Происшествие.
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