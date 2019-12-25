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В Запорожской области задержали подозреваемого в изнасиловании девочки-подростка

В Запорожской области задержали подозреваемого в изнасиловании девочки-подростка
12:51 Сегодня Телеграф УНН Фото: Полиция

Новости Украины:В Запорожской области полицейские задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании сестры своей жены.

В Запорожской области, в городе Вольнянск, полицейские задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании родной сестры своей жены. Об этом сообщает  отдел коммуникации полиции Запорожской области.

“Злоумышленник, который в городе Вольнянск обидел ребенка, полицейские задержали в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) УК Украины. По данному факту возбуждено уголовное производство”, — говорится в сообщении.

Так, 24 декабря около 15:00 в Вольнянского отделения полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение об изнасиловании несовершеннолетней девушки в городе Вольнянск.

Работники полиции установили, что около 7 утра злоумышленник по месту своего проживания, угрожая физической расправой, естественным путем изнасиловал родную сестру своей жены, девушку 2006 года рождения, которая находилась в гостях.

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Полицейские задержали ранее судимого за совершение корыстного преступления мужчину 1986 года рождения в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.4 ст.152 Уголовного кодекса Украины (Изнасилование). Санкция статьи предусматривает от восьми до пятнадцати лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

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Полиция, Изнасилование, Запорожская область, Происшествие.
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