Скачать
Четверг, 26.12.2019
"Едва ли не лучшее за всю историю": в НБУ оценили состояние финансового сектора
"Едва ли не лучшее за всю историю": в НБУ оценили состояние финансового сектора
За что избили военнослужащую на Одесчине? Потерпевшая раскрыла детали
За что избили военнослужащую на Одесчине?
Позор Бразилии на ЧМ-2014 - лучший матч десятилетия (Видео)
Позор Бразилии на ЧМ-2014 - лучший матч десятилетия (Видео)
ТОП-5 полезных свойств творога
ТОП-5 полезных свойств творога

За что избили военнослужащую на Одесчине? Потерпевшая раскрыла детали

За что избили военнослужащую на Одесчине? Потерпевшая раскрыла детали
22:10 Ср, 25 Декабрь 2019 Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Конфликт возник на фоне несогласия потерпевшей с действиями руководства воинской части.

В Одесской области женщину-военнослужащую избили сослуживцы за протесты против действий руководства.

Об этом журналистам сообщила сама потерпевшая Наталья Кулиш, которая сейчас проходит лечение в Военно-медицинском клиническом центре Южного региона Украины (Одесса).

Кулиш служит в военной части А-3438 в поселке Красноселка Лиманского района.

Она утверждает, что причиной конфликта стал ее открытый протест против действий руководства, представители которого, как она утверждает, без документального оформления организовали вывоз продуктов питания из части.

Дело Шеремета: Кузьменко подала в суд на Авакова

Также, по ее словам, военнослужащих принуждают (в частности, ее, хотя у нее другая специализация) проводить в части ремонтные работы без соответствующих официальных приказов.

Военнослужащая утверждает, что имеет место ряд других нарушений, против чего она пыталась протестовать.

В результате избиения Кулиш получила сотрясение головного мозга, у нее выбиты два передних зуба, другие травмы.

На Одесчине избили военнослужащую: Загороднюк обещает разобраться

Как сообщалось ранее, сегодня, 25 декабря, министр обороны Украины Андрей Загороднюк на своей странице в Facebook сообщил, что в Одесской области на территории одной из воинских частей избита женщина-военнослужащая.

Он заявил, что берет дело под личный контроль, отметив, что с рабочим визитом в Одессе сейчас находится его заместитель Иван Руснак, который разбирается с ситуацией на месте.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Одесская область, ВСУ, Наталья Кулиш.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Едва ли не лучшее за всю историю": в НБУ оценили состояние финансового сектора
02 Не игнорируйте эти тревожные звоночки: "нехорошие" сигналы организма
03 На Одесчине избили военнослужащую: Загороднюк обещает разобраться
04 За что избили военнослужащую на Одесчине? Потерпевшая раскрыла детали
05 Глава УГКЦ: Вопрос празднования Рождества - это не вопрос даты
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дело Шеремета: Кузьменко подала в суд на Авакова
Дело Шеремета: Кузьменко подала в суд на Авакова
ВАКС продлил меру пресечения экс-главе &quot;Укрбуда&quot;
ВАКС продлил меру пресечения экс-главе "Укрбуда"
Снегопад и ветер: в каких регионах могут перекрыть движение
Снегопад и ветер: в каких регионах могут перекрыть движение
Спасут человечество: в Китае родились свиньи-доноры
Спасут человечество: в Китае родились свиньи-доноры
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь