Избиение военной на Одесчине: стали известны подробности

Новости Украины:В Одесской области женщину-военнослужащую избили сослуживцы за протесты против действий руководства.

Военнослужащая из Одесской области, об избиении которой сообщалось в среду, 25 декабря, рассказала подробности случившегося.

Об этом информирует Радио Свобода, уточняя, что женщину зовут Наталья Кулиш, по званию она рядовая.

Также сообщается, что телесные повреждения ей нанесла другая военнослужащая – Вера Загороднюк, а инцидент произошел еще 14 декабря.

"Нас отправили шить тенты на машины. Вера заявила, что не будет шить тенты и поедет домой, ей якобы трудно это делать. Я начала возмущаться, завязался конфликт, она начала меня ругать, а потом ударила по зубам и выбила два. Синяк на лице я замазывала, а зубы приклеила и так ходила до 19 декабря. Потом поехала в военный госпиталь", – рассказала Кулиш, которая проходит службу в военной части А3438.

Как отмечается, по словам Кулиш, драку видел командир роты обеспечения, где она служит, Михаил Савичев. Впрочем, он сказал, будто ничего не видел - и женщина ничего не докажет.

По словам Кулиш, конфликты на службе у нее начались с апреля 2019 года. Она служит поваром и с самого начала говорила о коррупции в подразделении, но заявление в военную прокуратуру не написала – из-за давления и угроз.

"Я начала говорить о хищении сухих пайков, о том, что собирают с нас деньги, по 100-150 гривень в месяц, неизвестно на что. Меня вызвал заместитель командира части по тыловому обеспечению Дмитрий Ангелюк и заявил, что "я или служу или не служу" и угрожал уволить меня по состоянию здоровья", – отметила Кулиш.

Как сообщалось, министр обороны Андрей Загороднюк взял под личный контроль дело об избиении военнослужащей в одной из воинских частей Одесской области.

По его словам, Военная служба правопорядка проводит расследование и оказывает соответствующие материалы в военную прокуратуру.