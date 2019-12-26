В Одесской области взорвался газовый баллон: пострадали два человека

Новости Украины:После взрыва и пожара в частном жилом доме Одесской области были госпитализированы супруги.

В результате взрыва газового баллона в поселке Светлое Лиманского района в дачном кооперативе "Рассвет" в Одесской области пострадали 2 человека, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"25 декабря в 16:16 в службу спасения 101 поступило сообщение, что в с. Светлое Лиманского района в дачном кооперативе "Рассвет" произошел взрыв газового баллона в частном жилом доме. По прибытию на место вызова пожарно-спасательного отделения 5-й государственной пожарно-спасательной части было установлено, что в подвальном помещении произошла вспышка газовоздушной смеси с последующим факельным горением газа из баллона. Спасатели пожар в 16:39 ликвидировали. В результате возгорания пострадали супруги, которые бригадой скорой медицинской помощи были доставлены в лечебное учреждение", - говорится в сообщении, а официальном сайте ГСЧС в среду.

Как сообщалось, в Луганской области 22 декабря в психоневрологическом интернате произошел пожар, в результате которого 4 человека погибли , 3 - получили телесные повреждения.