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Ухудшение погоды: водителей предупредили о снегопадах перед новым годом

Ухудшение погоды: водителей предупредили о снегопадах перед новым годом
09:12 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:В большинстве областей Украины в понедельник ожидается ухудшение погодных условий.

В четверг в большинстве областей Украины ожидается ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По прогнозам Укргидрометцентра, по Киеву и Киевской области в ближайшие часы с содержанием утром 26 декабря туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый), - говорится в сообщении, на официальном сайте ведомства в четверг утром.

Кроме того, снег в Киеве метеорологи прогнозируют в пятницу, субботу, вероятно, и в воскресенье. А температура воздуха в столице опустится до -5 ночью и до -2 днем, сообщил "Киевавтодор" в фейсбуке.

В ведомстве также призвали водителей не оставлять автомобили на крайних полосах и на обочине дорог. Там также пообещали, что снегоуборочная техника выедет в город на исходные позиции заранее, еще до начала снегопадов. 

Заметим, что за ближайшим к Новому году прогнозом погоды от Укргидрометцентра, на 30 декабря, в Киеве ожидается солнечная погода. Однако будет морозно – от -1 до -3 градусов днем и от -6 до -8 ночью.

Мокрый снег и гололед: какой будет погода в последние дни года

Как управлять автомобилем при гололеде

Поворачивать руль, нажимать и отпускать педали надо плавно.

Максимально сконцентрируйтесь, не включайте в салоне музыку, попросите пассажиров не шуметь, не разговаривать.

Ездите с низкой скоростью.

Снижайте скорость до минимума, когда приближаетесь к пешеходным переходам, детсадам и школам.

Каждое торможение предусматривайте заранее. Держите увеличенную дистанцию до других авто.

Повороты во время гололеда проходите по максимально большому радиусу.

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Погода, Укргидрометцентр, Мороз, Заморозки, Туман, Прогноз погоды.
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