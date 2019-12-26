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Три города на Луганщине остались без воды и отопления

Три города на Луганщине остались без воды и отопления
09:34 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В Луганской области без тепла остаются свыше 100 жилых домов, а также 4 больницы.

В Луганской области без тепла остаются 110 жилых домов, четыре медицинские учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Отмечается, что по состоянию на 7:00 26 декабря, в связи с отключением 24 декабря от электроснабжения из-за задолженности за потребленную электроэнергию семи насосных станций компании "Лисичанскводоканал", без централизованного водоснабжения остаются частично города Лисичанск, Приволье и Новодружеск (около 46 тыс. абонентов).

Из-за недостатка воды в системы 25 декабря приостановлена работа одной котельной в Лисичанске. В связи с этим без теплоснабжения остались 110 жилых домов (около 5 тыс. 200 абонентов), три школы, три детских сада и четыре медицинских учреждения.

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В ГСЧС отмечают, что температура воздуха 3 градуса тепла. При необходимости будет осуществляться подвоз воды.

Напомним, власти Киева рассказали о преимуществах проведения мер по энергомодернизации.

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Газ, Больница, Луганская область, Школа, Тепло, Отопительный сезон, ГСЧС.
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