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В Одессе экс-руководителю ТЭЦ сообщили о подозрении в служебной халатности

В Одессе экс-руководителю ТЭЦ сообщили о подозрении в служебной халатности
11:34 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Правоохранители подозревают экс-руководителя предприятия в растрате 5.5 миллионов гривень.

В Одессе экс-руководителю ТЭЦ сообщили о подозрении в служебной халатности, приведшей к нанесению ущерба в размере 5,5 млн грн. 

Как проинформировали в пресс-службе прокуратуры Одесской области, 24 декабря прокуроры Одесской местной прокуратуры № 4 сообщили о подозрении в служебной халатности бывшему председателю правления акционерного общества по теплоснабжению Одессы.

По версии следствия, чиновник, при отсутствии согласованного финансового плана, без предварительного согласования с органом управления, в течение года заключил от имени предприятия с посторонним юристом 18 договоров о предоставлении правовых услуг.

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При этом, руководитель, подписывая документы, не проверил содержание услуг по договорам. Фактически же предоставление таких услуг входит в обязанности сотрудников юридического отдела указанного предприятия.

"Таким образом, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей руководителем нанесло государству около 5,5 млн грн ущерба", - сообщили в пресс-службе.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, а также – о наложении ареста на его имущество для обеспечения гражданского иска о возмещении материального ущерба.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Суворовского отдела полиции по ч. ч. 1, 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, мэру Коростышева сообщили о подозрении в служебной халатности.

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Одесса, ТЭЦ, Одесская область, Растрата денег.
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