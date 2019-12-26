Новости Украины:Во время зимних каникул в Днепре введут комендантский час для детей до 16 лет.

Во время зимних каникул в Днепре будет действовать комендантский час для детей до 16 лет.

Об этом сообщает Відкритий со ссылкой на группу “Освіта Дніпра - соціальна взаємодія, правозахист, обговорення” в Facebook.

Несовершеннолетние должны быть на улице или в заведении в сопровождении родителя или другого опекуна. Также полиция просит персонал кафе и ресторанов обратить внимание на детей, которые находятся без присмотра взрослых и требовать у них документы. Нарушителям комендантского часа придется заплатить от 340 до 850 грн, при повторном нарушении - от 850 до 1700 грн.

Решение принято с целью уменьшить количество преступлений совершаемых как детьми, так и против них.