Скачать
Четверг, 26.12.2019
Обошел всех: Зеленского назвали политиком 2019 года
Обошел всех: Зеленского назвали политиком 2019 года
Правительство решило бороться с секонд-хендом
Правительство решило бороться с секонд-хендом
Джошуа прокомментировал ситуацию с возможной потерей одного из чемпионских поясов
Джошуа прокомментировал ситуацию с возможной потерей одного из чемпионских поясов
Годовалой дочери Кайли Дженнер подарили ее первый дом
Годовалой дочери Кайли Дженнер подарили ее первый дом

Полиция задержала мужчину, который бросил гранату в своих друзей

Полиция задержала мужчину, который бросил гранату в своих друзей
16:07 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Нацполиция

Новости Украины:Мужчина поссорился со своими товарищами, после чего достал гранаты и подорвал их.

В Могилев-Подольском районе Винницкой области задержан местный житель, который во время конфликта подорвал гранатой двух своих товарищей.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Винницкой области, инцидент произошел в ночь на 26 декабря.

"Около 2.30 в полицию поступило сообщение из больницы о том, что в реанимационное отделение в тяжелом состоянии с осколочными ранениями были госпитализированы двое жителей села Садки. Один из них во время оказания медицинской помощи скончался", - говорится в сообщении.

В Одесской области взорвался газовый баллон: пострадали два человека

В результате опроса очевидцев происшествия следственно-оперативная группа установила, что мужчины пострадали в результате взрыва гранаты во дворе у 28-летнего местного жителя.

Как рассказал начальник Могилев-Подольского отдела полиции Юрий Левицкий, предварительно, хозяин дома, во дворе которого произошла трагедия, пригласил к себе в гости друзей.

"Мужчина несколько недель назад вернулся из столицы с заработков и решил отпраздновать это событие. Во время застолья между мужчинами неоднократно возникали словесные конфликты, причины которых никто из присутствующих не помнит. Когда гости вышли на улицу, хозяин дома вынес гранату и угрожал ее взорвать. Двое мужчин пытались его успокоить и забрать опасный предмет у него из рук. Однако боеприпас взорвался", - рассказали в полиции.

В результате взрыва травмировались 25- и 28-летний местные жители. Во время оказания медицинской помощи в реанимации младший из мужчин скончался.

Впоследствии выяснилось, что в медицинской помощи нуждался и правонарушитель. Он получил осколочное ранение ноги и был прооперирован. Сейчас он находится в медицинском учреждении под охраной полиции.

В Харькове неизвестные взорвали банкомат и забрали деньги

Следствием начаты уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). За такие правонарушения мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения.

По словам правонарушителя, гранату он приобрел у незнакомца в столице. Полиция устанавливает происхождение боеприпаса.

Напомним, в многоэтажном жилом доме во Львове произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате чего пострадал один человек. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Винницкая область, Полиция, Граната, Взрыв гранаты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Веские причины держать под рукой воду с лимоном
02 Не игнорируйте эти тревожные звоночки: "нехорошие" сигналы организма
03 Прически на Новый год 2020: лучшие варианты для коротких волос
04 Восточный гороскоп 2020: каким знакам сказочно повезет
05 Мокрый снег и гололед: какой будет погода в последние дни года
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
МВД хотят ужесточить наказания водителей за наезды на людей
МВД хотят ужесточить наказания водителей за наезды на людей
Рябошапка рассказал, какими будут зарплаты в Офисе генпрокурора
Рябошапка рассказал, какими будут зарплаты в Офисе генпрокурора
Правительство создало штаб для борьбы с падением промышленности
В правительстве будут бороться с падением промышленности
Главные блюда на Новый год 2020: как украсить праздничные яства в год Белой Крысы (Фото)
Как оригинально украсить праздничные блюда на Новый год 2020 (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь