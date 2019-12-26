Полиция задержала мужчину, который бросил гранату в своих друзей

Новости Украины:Мужчина поссорился со своими товарищами, после чего достал гранаты и подорвал их.

В Могилев-Подольском районе Винницкой области задержан местный житель, который во время конфликта подорвал гранатой двух своих товарищей.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Винницкой области, инцидент произошел в ночь на 26 декабря.

"Около 2.30 в полицию поступило сообщение из больницы о том, что в реанимационное отделение в тяжелом состоянии с осколочными ранениями были госпитализированы двое жителей села Садки. Один из них во время оказания медицинской помощи скончался", - говорится в сообщении.

В результате опроса очевидцев происшествия следственно-оперативная группа установила, что мужчины пострадали в результате взрыва гранаты во дворе у 28-летнего местного жителя.

Как рассказал начальник Могилев-Подольского отдела полиции Юрий Левицкий, предварительно, хозяин дома, во дворе которого произошла трагедия, пригласил к себе в гости друзей.

"Мужчина несколько недель назад вернулся из столицы с заработков и решил отпраздновать это событие. Во время застолья между мужчинами неоднократно возникали словесные конфликты, причины которых никто из присутствующих не помнит. Когда гости вышли на улицу, хозяин дома вынес гранату и угрожал ее взорвать. Двое мужчин пытались его успокоить и забрать опасный предмет у него из рук. Однако боеприпас взорвался", - рассказали в полиции.

В результате взрыва травмировались 25- и 28-летний местные жители. Во время оказания медицинской помощи в реанимации младший из мужчин скончался.

Впоследствии выяснилось, что в медицинской помощи нуждался и правонарушитель. Он получил осколочное ранение ноги и был прооперирован. Сейчас он находится в медицинском учреждении под охраной полиции.

Следствием начаты уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). За такие правонарушения мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения.

По словам правонарушителя, гранату он приобрел у незнакомца в столице. Полиция устанавливает происхождение боеприпаса.

Напомним, в многоэтажном жилом доме во Львове произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате чего пострадал один человек.