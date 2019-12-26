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В Минобороны подвели статистические итоги 2019 года

В Минобороны подвели статистические итоги 2019 года
15:02 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости Украины:Петренко рассказал о количестве поставленного вооружения и военной техники.

В 2019 году в войска поставлено более 7000 единиц вооружения и военной техники.

Об этом на брифинге по оборонным закупкам рассказал заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко.

"Итоги 2019 года статистически такие: по результатам использования этих ресурсов и выполнения задач государственного оборонного заказа в войска поставлено 7434 единицы вооружения и военной техники", - сказал Петренко.

По его словам, это примерно 700 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, около 500 единиц бронетанковой и автомобильной техники, 90 летательных аппаратов различных типов, 5 боевых катеров и кораблей и около 700 образцов вооружения и военной техники.

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"Важным является тот факт, что мы наращиваем темпы поставок в войска именно современной и новой (техники - ред.). Конечно, надо поддерживать техническую способность, то что мы имеем, но важно двигаться с технологическим процессом. И в войсках в 2019 году поступило значительное количество различных типов вооружения и военной техники, которые являются новыми", - отметил Петренко.

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Минобороны, Донбасс, ВСУ, ОРДО, ОРЛО, ОРДЛО, ООС.
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