Херсонский облсовет: Россия - это всегда смерть, унижения, голод, вонь, невежество и страдания

Новости Украины:Херсонские депутаты напомнили Путину, что исконные русские территории – это болота под Москвой.

Херсонский городской председатель Владимир Николаенко и депутаты городского совета ответили президенту России Владимиру Путину на слова о том, что юг Украины и Причерноморье - это "исконно русские территории".

Об этом сказано на сайт Херсонского горсовета

"Мы напомним Путину и всем его сторонникам, что исконные русские территории - это болота под Москвой. Все остальное - это территории, которыми московиты завладели благодаря собственной животной жестокости и коварству... Россия - это смерть. Неважно куда она приходит - в Сибирь, на Урал, в Украину или в Сирию. Россия - это всегда смерть, унижения, голод, вонь, невежество и страдания. Об этом должен помнить каждый украинец, не только когда он идет голосовать. Об этом каждый из нас должен помнить, когда смотрит российское телевидение, читает российскую прессу, слушает русскую попсу или покупает российские товары", - заявил Николаенко.

"Причерноморье столь прекрасно и далеко от московских болот, что мне трудно представить себе, как Путину могло прийти в голову, что Россия имеет к нам какое-то отношение. Юг Украины - этнически, ментально географически, культурно украинский. Всегда был украинским и всегда будет. Будет украинским тогда, когда России уже не будет", - сказано в обращении главы Херсонского горсовета.

Обращение Николаенко поддержали 33 депутата Херсонского горсовета.

Как сообщалось ранее, на пресс-конференции 19 декабря, отвечая на вопрос об отношении к Владимиру Ленину, Путин заявил, что все Причерноморье и восточная часть Украины - это исконно русские территории, и теперь РФ с этим разбирается.