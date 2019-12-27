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Ситуация на Донбассе обострилась: оккупанты бьют из гранатометов, есть раненый

Ситуация на Донбассе обострилась: оккупанты бьют из гранатометов, есть раненый
07:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:За минувшие сутки боевики 17 раз открывали огонь на Донбассе, еще один обстрел зафиксирован с начала пятницы, ранен украинский военнослужащий.

За минувшие сутки боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранение получил украинский военнослужащий, с начала текущих суток зафиксирован один обстрел, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"26 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия… в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", – говорится в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в пятницу.

В частности, 9 обстрелов украинских позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: рядом с Невельским - из стрелкового оружия; два раза неподалеку Красногоровки - из станкового противотанкового гранатомета; у Васильевки - из стрелкового оружия; рядом с Авдеевкой - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; два раза вблизи Старогнатовки - из стрелкового оружия; в районе Водяного - из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; неподалеку с Лебединским - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Ситуация на Донбассе: противник применил автоматические гранатометы

8 обстрелов украинских позиций боевики совершили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: рядом с Южным - из ручного противотанкового гранатомета; в районе Новгородского - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; неподалеку Крымского - из крупнокалиберных пулеметов; вблизи Троицкого - из автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета; у Старого Айдара - из стрелкового оружия; рядом с Майским - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; в районе Шум - из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; неподалеку Орехово - из автоматической гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета противник открывал огонь по позициям украинских защитников недалеко от населенного пункта Гладосово. Потерь с нашей стороны нет", – отметили в штабе.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
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