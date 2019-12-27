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В ДТП на Волыни столкнулись два автобуса, пострадало восемь человек

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В ДТП на Волыни столкнулись два автобуса, пострадало восемь человек
12:03 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Полиция

Новости Украины:В Волынской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали восемь человек.

Возле села Софиевка Гороховского района Волыни рейсовый автобус Mercedes столкнулся с микроавтобусом Opel - пострадали водители обоих транспортных средств и шесть пассажиров Mercedes. 

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Волынской области.

"Автопроисшествие произошло сегодня около 8 часов утра на автодороге Львов - Радехов - Луцк возле села Софиевка Гороховского района. Рейсовый автобус Mercedes-Benz Vario сообщением Вараш - Львов столкнулся с микроавтобусом Opel Movano. По предварительной информации, в результате ДТП оба водителя и 6 пассажиров рейсового автобуса получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Установлено, что водитель Mercedes-Benz, 55-летний житель Ривненской области, столкнулся с Opel Movano, который двигался во встречном направлении под управлением 32-летнего жителя Иваничевского района. На месте работает полиция.

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Напомним, на Житомирской трассе в ночь с 23 на 24 декабря произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие (ДТП).

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ДТП, Авария, Полиция, Волынь, Происшествие.
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