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ФСБ отпустила задержанного активиста Ульчицкого

ФСБ отпустила задержанного активиста Ульчицкого
20:09 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Сотрудники ФСБ спрашивал Ульчицкого о том, какую и литературу он читает и посещает ли суды над крымскими татарами.

Задержанного на административной границе с временно оккупированным Крымом активиста Абдурахмана Ульчицкого отпустили.

Как сообщает общественная организация "Крымская солидарность" в Facebook, его супруга Хатидже Ульчицкая, обеспокоенная долгим задержанием ее мужа, отправилась узнать о причинах. "В результате ее также отвели в отдельное помещение. Ей были заданы вопросы о ее гражданской позиции, о том, по какой причине происходят аресты в Крыму, о том, что ей известно о "Крымской солидарности". Также задавали вопросы о ее брате Гирае Куламетовом. Она отказалась отвечать на вопросы", - сказано в сообщении.

Ульчицкая добавила, что при задержании ее мужа спрашивали о том, какую литературу он читает, посещает ли суды над крымскими татарами и встречи "Крымской солидарности".

На границе с Крымом пограничники РФ задержали активиста Ульчицкого

Как сообщалось ранее, сегодня, 27 декабря, на КПП "Каланчак" на админгранице с оккупированным Крымом российские пограничники впервые задержали активиста Абдурахмана Ульчицкого.

Ульчицкого задержали на дополнительную проверку при переходе границы по направлению из оккупированного Крыма и отпустили через два часа после опроса. Затем его задержали на обратном пути на аннексированный полуостров.

Напомним, "Суд" Крыма оставил в тюрьме украинского активиста Приходько. 

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Крым, Задержание, ФСБ, Оккупированный полуостров.
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