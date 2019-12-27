Скачать
Пятница, 27.12.2019
"Ускорит экономический рост": Милованов прокомментировал законопроект о труде
"Ускорит экономический рост": Милованов прокомментировал законопроект о труде
Гончарук прокомментировал ход газовых переговоров
Гончарук прокомментировал ход газовых переговоров
В Испании вынесли приговор по делу Зозули
В Испании вынесли приговор по делу Зозули
Наталка Карпа показала первые фото своей малышки
Наталка Карпа показала первые фото своей малышки

ДТП на Днепропетровщине: среди пострадавших - ребенок (Фото)

ДТП на Днепропетровщине: среди пострадавших - ребенок (Фото)
17:51 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: dp.npu.gov.ua

Новости Украины:В Днепропетровской области в результате столкновения автобуса и легковушки 2 человека погибли и пострадал ребенок

Полиция Днепропетровской области устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса "Эталон" и автомобиля "Опель", в котором погибли два человека и пострадал ребенок.

"Известно, что в результате столкновения погибли водитель автомобиля "Опель" 1994 года рождения и ее пассажирка 1996 года рождения. Пассажирка автобуса - девочка 2005 года рождения, с легкими травмами госпитализирована в больницу", - сообщает полиция Днепропетровской области на странице в Фейсбуке в пятницу.

Отмечается, что ДТП произошло в пятницу в 14:50 на автодороге между с. Вольное и г. Новомосковск. Предварительно установлено, что водитель "Опеля" не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с автобусом.

"В момент ДТП в салоне автобуса, который двигался по маршруту Казначеевка - Новомосковск, находилось 10 пассажиров и водитель", - отметили в полиции.

В полиции Киевской области назвали количество ДТП за сутки

Сейчас на месте происшествия работают полицейские, обстоятельства аварии устанавливаются.

Сведения по данному факту будут внесены в ЕРДР по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ДТП, Днепропетровская область, Нацполиция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Еще двое чиновников лишились должностей с "легкой руки" Зеленского
02 Смартфоны Xiaomi вскоре начнут обновляться до Android 10: кто первый в очереди
03 В каких городах уже пересмотрели тарифы на отопление
04 Маникюр на Новый год 2020 Белой Металлической Крысы: тренды и идеи
05 Сердечко скажет Вам "спасибо": топ продуктов при гипертонии и гипотонии (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Посол США Тейлор похвалил Зеленского
Посол США Тейлор похвалил Зеленского
У Порошенко хотят расследования против Трубы
У Порошенко хотят расследования против Трубы
Авиакатастрофа в Казахстане: первые видео с места трагедии
Авиакатастрофа в Казахстане: первые видео с места трагедии
&quot;Звездные войны: Скайуокер. Восход&quot; набирает обороты в прокате
"Звездные войны: Скайуокер. Восход" набирает обороты в прокате
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь