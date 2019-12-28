Скачать
Суббота, 28.12.2019
Итоги дня 27 декабря: замена Трубе и доступ к базам данных НАПК
Итоги дня 27 декабря: замена Трубе и доступ к базам данных НАПК
ГА ООН приняла предложенную Россией резолюцию по борьбе с киберпреступностью
Генассамблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию
Фонсека назвал главные цели Ромы на этот сезон
Фонсека назвал главные цели Ромы на этот сезон
28 декабря - приметы и обряды в Трифонов день
28 декабря - приметы и обряды в Трифонов день

В одном из парков Николаева горел автомобиль

В одном из парков Николаева горел автомобиль
07:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Правоохранители выясняют обстоятельства воспламенения автомобиля Skoda Octavia в Центральном парке Николаева.

Как сообщает отдел коммуникации Национальной полиции Николаевской области, в пятницу около 18:35 в полицию Центрального отдела полиции поступило сообщение о том, что возле здания университета по пр. Героев Украины, 9 горит транспортное средство.

Отмечается, что сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ликвидировали пожар. А сотрудники следственно-оперативной группы на месте происшествия выяснили, что автомобиль принадлежит тренеру спортивного клуба смешанных единоборств, который расположен рядом.

Также правоохранители изъяли фрагменты горения автомобиля, которые направили на проведение экспертизы для установления причин пожара.

Событие квалифицировано по ч. 2 ст. 194 УК Украины "Умышленное уничтожение или повреждение имущества", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

В Харькове подожгли входную дверь в ОГА

В настоящее время проводится расследование, в ходе которого полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и причины пожара, а также лиц, причастных к совершению указанного уголовного преступления.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Николаевская область, Николаев, Полиция, Национальная полиция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Неутешительный прогноз: ВИЧ начал эволюционировать
02 Цыганков на Бали устроил романтический вечер для любимой (Фото)
03 Трагедия в Казахстане: Зеленский соболезнует родным погибших
04 Кабмин запустил е-ТТН: что это и зачем оно нужно
05 В разы превышает человеческое: ученые измерили скорость зрения соколов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Ираке обстреляли базу США: погиб военный
В Ираке обстреляли базу США: погиб военный
МИД Франции вызвало посла Ирана из-за ареста ученых
МИД Франции вызвало посла Ирана из-за ареста ученых
В Харькове подожгли входную дверь в ОГА
В Харькове подожгли входную дверь в ОГА
Мал, да удал: ТОП-20 необычных журнальных столиков
Мал, да удал: ТОП-20 необычных журнальных столиков
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь