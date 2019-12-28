Николаевский аэропорт отметили сертификатом качества

Новости Украины:Николаевский аэропорт получил сертификат соответствия украинскому Госстандарту.

Николаевский международный аэропорт получил сертификат системы управления качеством предприятия, который отвечает требованиям Государственного стандарта Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Николаевской ОГА Александр Стадник.

"Принял участие во вручении Николаевскому международному аэропорту сертификата, который показал, что система управления качеством предприятия соответствует требованиям Государственного стандарта Украины и подтверждает высокое качество предоставления услуг по вспомогательному обслуживанию авиационного транспорта", - написал Стадник.

По его словам, Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Николаевский аэропорт должен полноценно заработать, поэтому сейчас сделан еще один шаг к этой цели.

"Надеюсь, что в следующем году благодаря поддержке государства будут обеспечены регулярные внутренние авиарейсы, а для людей будут созданы по-настоящему комфортные условия", - отметил руководитель области.

В свою очередь, директор аэропорта Федор Барна отметил, что коллектив предприятия приложит максимум усилий, чтобы в следующем году количество пассажиров, перевезенных аэропортом, увеличилось до 100 тысяч.

Как сообщалось ранее, Николаевский международный аэропорт перевез 10 тысяч пассажиров за первый год своей работы.,

26 декабря прошлого года КП "Николаевский международный аэропорт" отправило свой первый чартерный рейс из Шарм-эш-Шейхе (Египет). Сейчас это пока единственный рейс, который выполняется регулярно.