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Николаевский аэропорт отметили сертификатом качества

Николаевский аэропорт отметили сертификатом качества
14:48 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Николаевский аэропорт получил сертификат соответствия украинскому Госстандарту.

Николаевский международный аэропорт получил сертификат системы управления качеством предприятия, который отвечает требованиям Государственного стандарта Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Николаевской ОГА Александр Стадник.

"Принял участие во вручении Николаевскому международному аэропорту сертификата, который показал, что система управления качеством предприятия соответствует требованиям Государственного стандарта Украины и подтверждает высокое качество предоставления услуг по вспомогательному обслуживанию авиационного транспорта", - написал Стадник.

По его словам, Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Николаевский аэропорт должен полноценно заработать, поэтому сейчас сделан еще один шаг к этой цели.

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"Надеюсь, что в следующем году благодаря поддержке государства будут обеспечены регулярные внутренние авиарейсы, а для людей будут созданы по-настоящему комфортные условия", - отметил руководитель области.

В свою очередь, директор аэропорта Федор Барна отметил, что коллектив предприятия приложит максимум усилий, чтобы в следующем году количество пассажиров, перевезенных аэропортом, увеличилось до 100 тысяч.

Как сообщалось ранее, Николаевский международный аэропорт перевез 10 тысяч пассажиров за первый год своей работы.,

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26 декабря прошлого года КП "Николаевский международный аэропорт" отправило свой первый чартерный рейс из Шарм-эш-Шейхе (Египет). Сейчас это пока единственный рейс, который выполняется регулярно.

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Николаев, Аэропорт, Николаевский аэропорт, Александр Стадник.
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