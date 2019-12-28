Зеленский похвалил отстроенный мост на Прикарпатье

Новости Украины:Владимир Зеленский отметил тот факт, что мост удалось построить быстро и за небольшие деньги.

Владимир Зеленский проинспектировал заново отстроенный мост в селе Долгое-Калужское на Прикарпатье. Об этом сообщает "Укринформ".

Глава Облгосадминистрации Денис Шмыгаль отметил, что мост пример того, как может взаимодействовать между собой громада, местная и государственная власть. По его словам, это помогло построить мост быстро и за небольшие деньги.

В свою очередь Владимир Зеленский подчеркнул, что ключевое - это без краж, поэтому и получилось построить быстро.

Мост через реку Чечва возвели в 1960-м. В 2008 году он был поврежден наводнением. В 2018 повторное наводнение привело к том, что мост частично обрушился. Летом Владимир Зеленский пообещал, что мост будет восстановлен до конца года. Для этого из резервного фонда было выделено 25 миллионов гривень.

На Прикарпатье есть около 1200 мостов, большинство из которых находятся в ненадлежащем состоянии. Для их восстановление необходимо более 600 млн грн.

Напомним, в селе Пересадовка Витовского района Николаевской области в четверг утром груженая контейнером фура буквально "утопила" понтонный мост.