В режим работы КПВВ "Майорское" внесены изменения

Новости Украины:КПВВ "Майорское" 29 декабря работать не будет.

Контрольный пункт въезда-выезда "Майорское" на линии разграничения в Донецкой области завтра, 29 декабря, не будет работать по техническим причинам.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"Согласно распоряжению командующего Объединенными силами, по техническим причинам пропускные операции через контрольный пункт въезда-выезда "Майорское" 29 декабря этого года осуществляться не будут", - говорится в сообщении.

В связи с этим Госпогранслужба просит граждан с пониманием отнестись ко временным неудобствам и воспользоваться другими контрольными пунктами въезда-выезда для пересечения линии разграничения.

Как сообщалось ранее, на 29 декабря запланирован обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевики "ЛДНР".

По информации некоторых СМИ, обмен состоится на КПВВ "Майорское".