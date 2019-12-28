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В режим работы КПВВ "Майорское" внесены изменения

В режим работы КПВВ "Майорское" внесены изменения
15:46 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:КПВВ "Майорское" 29 декабря работать не будет.

Контрольный пункт въезда-выезда "Майорское" на линии разграничения в Донецкой области завтра, 29 декабря, не будет работать по техническим причинам.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"Согласно распоряжению командующего Объединенными силами, по техническим причинам пропускные операции через контрольный пункт въезда-выезда "Майорское" 29 декабря этого года осуществляться не будут", - говорится в сообщении.

В связи с этим Госпогранслужба просит граждан с пониманием отнестись ко временным неудобствам и воспользоваться другими контрольными пунктами въезда-выезда для пересечения линии разграничения.

"Голос" об обмене удерживаемыми: Ненаказанное зло будет возвращаться

Как сообщалось ранее, на 29 декабря запланирован обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевики "ЛДНР".

По информации некоторых СМИ, обмен состоится на КПВВ "Майорское".

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Линия разграничения, КПВВ, ОРДЛО, КПВВ "Майорское".
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