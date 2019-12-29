Спасатели предупредили о сильном гололеде на дорогах

Новости Украины:В воскресенье на дорогах Украины, кроме юга, ожидается гололедица.

В воскресенье по всей территории Украины, кроме юга, ожидается гололедица, предупредили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"29 декабря на дорогах страны, кроме юга, гололедица (I уровень опасности, желтый)", – сказано в сообщении на сайте ведомства в воскресенье утром, со ссылкой на Укргидрометцентр.

По информации спасателей, 29-30 декабря в Киеве на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).

Напомним, в ближайшие сутки, 29 декабря, влажная и более прохладная воздушная масса охватит почти всю территорию Украины: температура продолжит понемногу снижаться, осадки будут выпадать преимущественно в виде снега и на дорогах станет скользко, сообщает Укргидромецентр.

В стране, кроме Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей, ночью умеренный, на Прикарпатье значительный снег, днем небольшой снег, в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской с дождем, в центральных и южных областях местами налипание мокрого снега. Ветер северный и северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура на протяжении суток от 3° мороза до 2° тепла, на высокогорье Карпат 7-11° мороза (днем в южной части, Донецкой, Днепропетровской областях 1-5° тепла). В Киеве - ночью умеренный, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.Температура ночью и днем 0-2° мороза.