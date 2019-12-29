Выборы в ОТГ: все участки открылись вовремя

Новости Украины:В ЦИК говорят, что все избирательные участки в ОТГ открылись вовремя.

Все 63 избирательных участка на выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных тергромад открылись в 8.00. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

"Все 55 избирательных участков на первых и 8 – на дополнительных выборах, по сообщению Национальной полиции Украины, открылись вовремя, в 8.00. Голосование продолжается в штатном режиме. Как сообщает Национальная полиция Украины, по состоянию на 10.00 чрезвычайных событий на избирательных участках не зафиксировано, голосование в 9 ОТГ продолжается в штатном режиме", - говорится в информации.

В ЦИК напомнили, что первые местные выборы проходят в 6 ОТГ (3 сельских, 1 поселковой, 2 городских) в 4 областях Украины, а дополнительные местные выборы - в 3 ОТГ (1 сельской, 2 поселковых) в 1 области Украины.

По предварительным подсчетам, в первых выборах смогут принять участие более 55,7 тыс. избирателей, в дополнительных - более 4,1 тысячи избирателей.

Результаты выборов депутатов в одномандатных избирательных округах, а также выборов сельского, поселкового, городского председателя должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня голосования, то есть до 3 января 2020 года включительно.

В свою очередь результаты выборов депутатов в многомандатном избирательном округе должны быть установлены не позднее чем на десятый день со дня голосования, то есть до 8 января 2020 года включительно.

Как сообщалось, в течение четырех предыдущих лет, с 25 октября 2015 года до 22 декабря 2019 года Центральной избирательной комиссией были назначены первые местные выборы в 982 объединенных территориальных громадах.

Напомним, в воскресенье, 29 декабря, проходят первые местные выборы в шести объединенных территориальных громадах в четырех областях Украины.