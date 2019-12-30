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День в ООС: ранен военнослужащий ВСУ

День в ООС: ранен военнослужащий ВСУ
18:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Боец ВСУ ранен вследствие обстрелов боевиков на Донбассе в понедельник.

В течение суток понедельника, 30 декабря, боевики 2 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, вследствие чего один украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. …Сегодня, 30 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения" - говорится в сообщении на странице пресс-центра ООС в Фейсбуке.

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Так, противник обстрелял позиции украинских подразделений из снайперских винтовок. Оба обстрелы наших позиций зафиксировано вблизи населенных пунктов Новомихайловка и Пески (Донецкая область), что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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