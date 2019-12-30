На линии разграничения открыли девятую полицейскую станцию (Фото)

Новости Украины:На линии разграничения в Верхнеторецком заработала полицейская станция.

Сегодня в пгт Верхнеторецкое Ясиноватского района на территории железнодорожной станции "Скотоватая" заработала полицейская станция.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.

Всего в Донецкой области работают 130 полицейских станций, эта - девятая на линии разграничения.

"Отныне в поселке постоянно будут дежурить работники Авдеевского отделения полиции. А более 2500 тысяч жителей будут получать помощь в кратчайшее время", - отметили в полиции.

Ежесуточно на дежурство будет заступать наряд полиции и охранять общественный порядок в режиме 24/7.