На Донбассе российские снайперы ранили украинского бойца

Сегодня оккупанты 2 раза открывали огонь по позициям ВСУ.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
“На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня”, - говорится в сообщении.
Противник обстрелял позиции наших подразделений из снайперских винтовок.
Оба обстрелы наших позиций зафиксировано в районе населенных пунктов Новомихайловка и Пески, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки "ВОСТОК".
Сегодня, 30 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.