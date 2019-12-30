На фронте сегодня тихо - сводка Штаба ООС

Новости Украины:В Минобороны рассказали, что на Донбассе с начала суток обстрелов не было.

С начала суток в зоне проведения операции Объединенных сил соблюдался режим прекращения военных действий.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

"С начала текущих суток, 30 декабря, по состоянию на 12.00, по имеющейся информации было тихо, - говорится в сообщении.

Дмитрий Гоцуляк, полковник пресс-центра МОУ, рассказал, что российско-оккупационные войска вооруженной активности на линии боевого столкновения не проявляли.

Также в ведомстве добавили, что подразделения Объединенных сил ежеминутно находятся наготове в коварных вражеских действий в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ.