Трагедия в Харькове: поезд насмерть сбил мужчину

Новости Украины:В Харькове электричка сбила насмерть человека, движение приостанавливалось на 2 часа.

В Харькове на железнодорожной станции Липовая Роща электричка сообщением Харьков-Лозовая сбила насмерть 51-летнего жителя города Дергачи.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, сообщение о происшествии поступило в 10:50.

"Предварительно установлено, что мужчина появился перед поездом внезапно. Для остановки поезда машинист применил экстренное торможение. Однако столкновения избежать не удалось... От полученных травм пострадавший погиб", - говорится в сообщении.

В связи с происшествием движение транспорта было приостановлено на 2 часа.

Информация о случившемся внесена в Единый учет Новобаварского отдела полиции. Следователем решается вопрос о внесении данных в Единый реестр досудебных расследований.