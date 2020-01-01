Ситуация на Донбассе: в Минобороны заявили, что противник не открывал огонь по позициям ВСУ

Новости Украины:В Минобороны Украины сообщили, что по состоянию на 12:00 пророссийские боевики не открывали огонь по нашим позициям.

Незаконные вооруженные формирования не открывали огонь по позициям украинских военнослужащих на востоке Украины с начала текущих суток, 1 января, по состоянию на 12.00, сообщается на официальном сайте Министерства обороны Украины.

В ведомстве также напомнили, что за минувшие сутки, последние в ушедшем году, боевики осуществили 5 прицельных обстрелов украинских позиций, однако потерь удалось избежать.

Как сообщалось ранее, 31 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из вооружения БТР, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Напомним, украинская сторона СЦКК обработала почти 900 заявок на восстановление инфраструктуры Донбасса.