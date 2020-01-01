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Сегодня в Киеве пройдет факельное шествие в часть Степана Бандеры

Сегодня в Киеве пройдет факельное шествие в часть Степана Бандеры
15:33 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Сегодня в Киеве состоится ежегодное традиционное факельное шествие, приуроченное ко дню рождения лидера ОУН Степана Бандеры "Марш чести, достоинства".

Сегодня в Киеве состоится традиционное факельное шествие, приуроченное ко дню рождения главы ОУН Степана Бандеры.

Об этом сообщает пресс-служба ВО "Свобода" в Facebook.

"1 января 2020 года в Киеве состоится ежегодный традиционный марш. Марш чести, достоинства и свободы. Каждый украинец должен быть достойным наследником своей нации. Мы все разные, и уважение к нашим героям это то, что нас объединяет", - говорится в сообщении.

Факельное шествие начнется в 18:00 в парке Тараса Шевченко возле памятника Кобзарю.

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Степан Бандера родился 1 января 1909 года в селе Старый Угринов на Ивано-Франковщине. В 1928-м переехал во Львов. Учился в Высшей политехнической школе, сейчас - ”Львовская политехника”. В 1932 году Бандера присоединился к освободительному движению Украины. Выполнял обязанности краевого проводника Организации украинских националистов. В 1933-м полноценно занял этот пост и возглавил ОУН Западной Украины.

Под руководством Бандеры ОУН осуществила три самых громких политических убийства в своей истории. В частности ликвидировали Алексея Майлова, агента НКВД и секретаря посольства СССР во Львове. В 1934-м Бандера был арестован польской полицией и приговорен к пожизненному заключению. В 1939-м охрана и администрация тюрьмы, в которой отбывал срок председатель ОУН, бежали из-за критической ситуации на фронте, так Бандера вместе с другими заключенными вышел на свободу.

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В 1941-м его избрали председателем Провода ОУН. После провозглашения ”Акта восстановления Украинского Государства” его схватили нацисты и посадили в концлагер ”Заксенхаузен”. Там он находился до 1944 года.

Последние годы своей жизни Бандера провел в Мюнхене. В 1959 году был убит советским агентом Богданом Сташинским.

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Киев, Столица, Степан Бандера, Факельное шествие.
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