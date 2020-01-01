Несколько сотен одесситов вышли 1 января на "Забег обещаний"

Новости Украины:Порядка 400 одесситов приняли участие в "Забеге обещаний", который проходит уже в четвертый раз.

В Одессе сегодня около 400 человек приняли участие в новогоднем "Забеге обещаний". 1 января желающие принять участие в забеге собрались в Центральном парке культуры и отдыха имени Тараса Шевченко.

Обязательным условием для участия в мероприятии стало наличие головного убора Санта Клауса (красной шапки) или другого атрибута новогодней одежды. Также каждый человек на листе бумаги со своим стартовым номером написал обещание, которое обязуется выполнить в 2020 году.

В числе участников были люди разного возраста. Перед стартом состоялась разминка, потом – забег по территории парка. Дистанция составила 2020 метров.

Напомним, в новогоднюю ночь в центре Одессы устроили погоню со стрельбой.