На Хмельнитчине упала главная городская елка (Фото)

В городе Дунаевцы Хмельницкой области главная новогодняя елка упала из-за сильных порывов ветра.
Фото с места происшествия 31 декабря обнародовали в Facebook-сообществе «Ділові Дунаївці».
В комментариях жители начали критиковать местную власть за ненадлежащий монтаж елки. На место оперативно прибыли коммунальщики и поставили елку обратно.
Ранее киевская новогодняя елка на Софийской площади вошла в пятерку самых красивых елок Европы. Соответствующий рейтинг обнародовал туристический портал European Best Destinations. «Пятерку» возглавили елки Вильнюса, Праги, Страсбурга и Кельна.