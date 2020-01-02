Полицейские Днепра задержали псевдоминера

Новости Украины:Мужчина позвонил в полицию и сообщил о заминировании двух вокзалов в Днепре.

В Днепре полицейские задержали 48-летнего местного жителя, который 1 января сделал ложное сообщение о заминировании двух вокзалов.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, информация о заминировании железнодорожного и автомобильного вокзалов в Днепре поступила в милицию 1 января в 12:20.

На место происшествия сразу выехали полицейские вместе с сотрудниками взрывотехнической службы и кинологами.

"Эксперты-взрывотехники обследовали помещения и прилегающую территорию. Никаких взрывчатых и опасных устройств обнаружено не было. Эвакуация людей не проводилась", - говорится в сообщении.

В ходе проведенных оперативных мероприятий полицейские установили мужчину, который позвонил с собственного мобильного телефона в полицию и сообщил о заминировании.

Отмечается, что им оказался 48-летний местный житель. Мужчина пояснил, что совершил звонок без каких-либо причин.

Следственным отделом Днепровского ОП внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности).

Злоумышленник задержан по статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. За ложное сообщение о заминировании ему грозит от 2 до 6 лет лишения свободы.

Напомним, правительство предлагает усилить ответственность за псевдоминирование.