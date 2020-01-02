Стрельба в центре Киева: есть пострадавшие

Новости Украины:Полиция начала расследование по факту стрельбы в центре Киева, в результате чего пострадало два человека.

В центре Киева в результате стрельбы пострадали два человека. Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева, правоохранителям поступило сообщение о драке возле дома на улице Большой Васильковской, что на Печерске.

Предварительно полиция установила, что между участниками инцидента возникла ссора, которая переросла в драку, во время которой один из участников достал травматическое оружие и произвел несколько выстрелов. В результате стрельбы два человека получили касательные ранения.

Правоохранители с места инцидента изъяли гильзы и пистолет для отстрела резиновых пуль. Для выяснения обстоятельств всех участников конфликта доставили в Печерский управления полиции.

По факту конфликта открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

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