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Обиделся: пьяный житель Авдеевки взорвал гранату во дворе у знакомого

Обиделся: пьяный житель Авдеевки взорвал гранату во дворе у знакомого
06:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Украины:Житель Авдеевки в новогоднюю ночь взорвал в гостях гранату.

В Донецкой области правоохранители задержали мужчину, который в новогоднюю ночь бросил во двор своих знакомых гранату, в результате чего хозяин дома получил ранения.

Об этом сообщает ГУ НП в Донецкой области.

"1 января ночью в дежурную часть поступило сообщение о том, что во дворе частного домовладения произошел взрыв, во время которого пострадал его хозяин", - говорится в сообщении.

Взяточник? Закарпатскому чиновнику вручили подозрение

Как установили полицейские, 36-летний местный житель пришел в гости к своим знакомым и прихватил с собой гранату. Хозяин дома не был рад гостю и выпроводил его прочь. Обиженный злоумышленник бросил во двор боеприпас, от разрыва которого 62-летний мужчина получил осколочные ранения.

На место прибыли правоохранители и медики скорой помощи, которые госпитализировали раненого.

"Злоумышленник был задержан уже через несколько часов в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Он находился в состоянии алкогольного опьянения", - отмечают в полиции.

Жителей Авдеевки предупредили об отключении света

Открыто уголовное производство. Правонарушителю объявлено о подозрении в покушении на убийство. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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Донецкая область, Граната, Авдеевка, Нацполиция.
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