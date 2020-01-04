ГСЧС: На Донбассе за сутки уничтожили 38 взрывоопасных предметов

Новости Украины:За минувшие сутки в Донецкой области пиротехники изъяли и уничтожили 38 взрывоопасных предметов.

За минувшие сутки в Донецкой области пиротехниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям были изъяты и уничтожены 38 взрывоопасных предметов.

Об этом вечером в пятницу, 3 января, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"Пиротехнические расчеты ГСЧС Украины ежедневно проводят работы по очистке территории Донецкой области от взрывоопасных предметов. Так, за минувшие сутки было обследовано территорию площадью 1,6 га и изъято и уничтожено 38 взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в пятницу вечером.

Напомним, на период рождественских праздников Государственная служба чрезвычайных ситуаций переведена на усиленный режим несения службы.