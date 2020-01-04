Спасатели на рождественские праздники перейдут на усиленный режим

Новости Украины:В рождественские праздники Госслужба по чрезвычайным ситуациям перейдет на усиленный режим несения службы.

На период рождественских праздников Государственная служба чрезвычайных ситуаций переведена на усиленный режим несения службы, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В это время обеспечивается усиленный мониторинг техногенной и пожарной безопасности и организовано взаимодействие с местными органами власти, территориальными органами Национальной полиции Украины, региональными службами гражданской защиты по вопросам техногенной и пожарной безопасности на задействованных на объектах и в случае совместных действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и опасных событий… Для обеспечения реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия в системе ГСЧС на круглосуточном дежурстве находятся около 7 тыс. человек личного состава и 2 тыс. единиц пожарно-спасательной и специальной техники. В случае осложнения ситуации предусмотрено увеличение численности сил и средств ГСЧС более 13 тыс. человек и 3 тыс. 700 единиц техники", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в субботу утром.

Напомним, в Сквире Киевской области мужчина стал свидетелем пожара в жилом доме и пришел на помощь его жителям.

Местное руководство полиции и ГСЧС наградило гражданина за проявленный героизм.