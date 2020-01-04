Скачать
Суббота, 04.01.2020
Глава ЦИК: Украинцы не готовы к интернет-голосованию
Глава ЦИК: Украинцы не готовы к интернет-голосованию
Опасность на дорогах: украинцев предупредили о тумане и гололеде
Опасность на дорогах: украинцев предупредили о тумане и гололеде
Вест Хэм надеется купить игрока на позицию Ярмоленко
Вест Хэм надеется купить игрока на позицию Ярмоленко
4 января - приметы и обряды в день святой Анастасии
4 января - приметы и обряды в день святой Анастасии

Опасность на дорогах: украинцев предупредили о тумане и гололеде

Опасность на дорогах: украинцев предупредили о тумане и гололеде
10:21 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Украине 4 января ожидается туман и гололедица в некоторых областях.

В Закарпатской и Днепропетровской области зафиксирована гололедица на дорогах. Об этом сообщает пресс-службу "Укравтодора".

Сообщается, что местами туман прогнозируют в Одесской, Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской и Черкасской областях. На остальной территории Украины без осадков.

Средняя температура воздуха на западе и юге + 2-4 градуса, центральных, северных и восточных областях -2-6.

В Закарпатской и Днепропетровской областях зафиксирована гололедица на некоторых участках дорог. Также гололедица наблюдалась на перевалочных участках дорог в Ужоцком.

"Выполняются работы по обработке проезжей части дорог противогололедными материалами. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, пробок в движении не зафиксировано. Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано в работе 115 единиц техники и 127 рабочих", - сообщили в "Укравтодоре".

Спасатели на рождественские праздники перейдут на усиленный режим

Кроме того, из-за интенсивного увеличения снежного покрова в Карпатах возможны снежные лавины. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По данным Украинского гидрометцентра, в связи с интенсивным приростом снега в районе деятельности снеголавинной станции Пожежевская (Ивано-Франковская область), на высокогорье восточной части Закарпатской области, в горах Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях, а также в районе деятельности Сл Плай снеголавинный сезон объявляется открытым", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 4 января, в Украине будет облачная погода, местами ожидается мокрый снег с дождем. В центральных и восточных областях ожидается от +1 до +3 градусов на востоке и до +4 на западе и в центре. Ночью температура опустится до -5. На всей территории Прикарпатья, а также в горах обещают снег и туман. Во Львовской области возможен мокрый снег с дождем при температуре +2.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Погода, Укравтодор, Туман, Синоптики, Гололед.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Трудовой стаж и выход на пенсию: какие изменения ждут украинцев в 2020 году
02 Лучшие травы для быстрого похудения
03 Бритни Спирс похвасталась стройной фигурой в бикини (Видео)
04 Кэмерон Диаз родила ребенка: подробности
05 Впервые в истории: минимальная зарплата в Украине превысила минималку в России
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
До конца января услуга &quot;Е-малятко&quot; заработает в 10 городах
До конца января услуга "Е-малятко" заработает в 10 городах
На Южно-Украинской АЭС экстренно отключили третий блок
На Южно-Украинской АЭС экстренно отключили третий блок
Трудовой стаж и выход на пенсию: какие изменения ждут украинцев в 2020 году
Пенсионный возраст: какие изменения ждут украинцев в 2020 году
Сочельник перед Рождеством 2020: что нельзя делать в этот день
Сочельник перед Рождеством 2020: что нельзя делать в этот день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь