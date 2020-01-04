На Киевщине задержали мужчину, который пытался продать детали к штурмовику Су-25

Новости Украины:В арендованном злоумышленником помещении нашли запчасти к военной технике на 1 миллион долларов.

В Узине на Киевщине задержан мужчина, который пытался сбыть товары военного назначения, в частности, комплектующие к истребителю Су-25.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на управление Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области.

"При попытке сбыта партии товаров военного назначения (комплектующих к истребителю СУ-25) разоблачили жителя города Узин. Во время обысков в арендованном злоумышленником помещении изъято запасные части к военной технике на более чем 1 миллион долларов, похищенных из воинских частей", – говорится в сообщении.

Напомним, в Донецкой области полиция пресекла деятельность преступной группы из трех человек, которые через Telegram-канал занимались сбытом наркотиков в Мариуполе.