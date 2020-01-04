В столице пропала 13-летняя девочка

Новости Украины:Полиция Киева разыскивает несовершеннолетнюю девушку, которая накануне ушла из дома и не вернулась.

Столичная полиция просит помочь разыскать 13-летнюю девочку, которая 3 января ушла из дома и до сих пор не вернулась.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

"В Деснянское управление полиции обратилась киевлянка с заявлением о том, что из квартиры на бульваре Высоцкого ушла ее дочь Тирон Альбина Евгеньевна, 2006 года рождения", - говорится в сообщении.

Девочке на вид 15-16 лет, рост 162 см, худощавого телосложения, волосы русые, длинные, прямые, карие глаза. Над губой слева - темная родинка. Была одета в розовую куртку, черные брюки, коричневые кроссовки и коричневый шарф сверху на куртке.

В полиции обращаются к гражданам, кто располагает информацией о местонахождении девушки, сообщить в дежурную часть Деснянского управления полиции.

Ранее сообщалось, что вечером 3 января в Тернопольской области в результате взрыва в сельском клубе пострадали 8 подростков.