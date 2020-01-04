В Киеве будут судить двух квартирных аферисток, которые обманули более 50 человек

Новости Украины:В общей сложности аферисты обманули 50 человек на суму полмиллиона гривень.

В столице будут судить двух аферисток, которые под предлогом сдачи квартир в аренду обманули более 50 граждан.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, в суд передано обвинительное заключение в отношении двух женщин 25 и 34 лет, которые под предлогом сдачи в аренду жилья путем обмана завладевали денежными средствами граждан.

Отмечается, что в полицию с заявлениями обратилось почти 50 граждан, пострадавших вследствие действий аферисток.

"Все пострадавшие рассказывали, что находили выгодные предложения по аренде жилья в г. Киеве на различных веб-сайтах. После подписания "информационного договора" они платили деньги, в среднем от 10 до 15 тысяч гривен за первый и последний месяц аренды, однако, когда приезжали по адресам, попасть в жилище не могли. На мобильные телефоны мошенницы не отвечали, а когда потерпевшие пытались найти их в офисе, аферистки вызывали собственную охрану и даже использовали против людей газовые баллончики", - говорится в сообщении.

В ходе расследования установлено, что уголовными правонарушениями пострадавшим причинен материальный ущерб на сумму свыше 500 тыс. грн.

В настоящее время обвинительный акт в отношении женщин по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, направлен в Печерский районный суд Киева.

"Подозреваемым избрана меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога в сумме полмиллиона гривен. По результатам судебного рассмотрения эти средства могут быть обращены для возмещения причиненного потерпевшим ущерба", - говорится в сообщении.

Напомним, в полиции Киевской области назвали количество ДТП за сутки.