На Рождество в Киеве ограничат движение

Новости Украины:В центре Киева ограничат движение на Рождество.

7 января запретят движение транспорта вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"7 января с 12:00 до 17:00 запретят движение транспорта вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской (от дома №23 на улице Софиевской до Рыльского переулка)", - говорится в сообщении.

7 января Киев вместе с христианами восточного обряда будет отмечать Рождество. На Софийской и Контрактовой площадях будет проходить Шествие звездочетов.

В КГГА напомнили, что 7 января в случае необходимости, в зависимости от пассажиропотоков, возможно кратковременное ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции метро "Золотые ворота". В настоящее время все эскалаторы будут работать на подъем во избежание давки на платформе. Кроме того, возможно ограничение или закрытие на вход станций метро "Крещатик", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь" и "Площадь Независимости".

Также на время проведения мероприятий на Софийской и Михайловской площадях 7 января с 12:00 до 17:00 троллейбусы №№ 6, 16, 18 будут двигаться с изменениями:

троллейбусы № 6 - от Минского массива ст. м. "Лукьяновская";

троллейбусы № 16 - от ул. Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода;

троллейбусы № 18 - от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

Напомним, по мнению предстоятеля ПЦУ, когда все православные поместные церкви объединятся, то тогда будет легче принять решение по календарной реформе.