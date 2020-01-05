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В Киевской области на пожаре погибли три человека

В Киевской области на пожаре погибли три человека
08:55 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС

Новости Украины:В Киевской области ночью во время пожара на территории дачного кооператива Сады-2 погибли трое людей.

Ночью в Киевской области в результате пожара на дачном кооперативе погибли 3 человека. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Украине.

“5 января в 00 час. 14 мин. в с. Раковка Вышгородского района на территории дачного кооператива Сады - 2 в частном жилом доме возник пожар, вследствие которого погибли 3 человека”, — говорится в сообщении. 

Отмечается, что лишь спустя два с половиной часа, в 02 ч. 40 мин. пожар был ликвидирован на площади 56 м2.

За первые дни 2020 года в пожарах погибли 29 человек

К тушению привлекалось 20 человек личного состава и 4 единицы техники ГСЧС.

Напомним, в Ровно в многоэтажке произошел взрыв. В многоквартирном доме произошел взрыв, после чего начался пожар. Спасатели эвакуировали 14 человек.

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Пожар, Киевская область, ГСЧС, Происшествие.
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