В Киевской области на пожаре погибли три человека

Новости Украины:В Киевской области ночью во время пожара на территории дачного кооператива Сады-2 погибли трое людей.

Ночью в Киевской области в результате пожара на дачном кооперативе погибли 3 человека. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Украине.

“5 января в 00 час. 14 мин. в с. Раковка Вышгородского района на территории дачного кооператива Сады - 2 в частном жилом доме возник пожар, вследствие которого погибли 3 человека”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что лишь спустя два с половиной часа, в 02 ч. 40 мин. пожар был ликвидирован на площади 56 м2.

К тушению привлекалось 20 человек личного состава и 4 единицы техники ГСЧС.

Напомним, в Ровно в многоэтажке произошел взрыв. В многоквартирном доме произошел взрыв, после чего начался пожар. Спасатели эвакуировали 14 человек.