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Убийство в Каховке: Активисты перекрыли улицу

Убийство в Каховке: Активисты перекрыли улицу
14:21 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Люди вышли на протесты после того, как 1 января из ружья был застрелен местный житель.

Под стенами управления полиции города Каховка уже второй день не утихают протесты. Люди вышли на улицы после резонансного убийства 26-летнего местного жителя, к которому может быть причастен полицейский. 

Преимущественно люди стоят под зданием полиции. Часть демонстрантов перекрыла улицу. Колонны людей тянутся от ворот полиции, вдоль пешеходного перехода и дальше по улице.

Территорию также патрулирует группа коммуникации полиции. Около 12.30 к активистам вышел представитель полиции, чтобы отчитаться о ходе следствия.

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Как сообщалось ранее, 1 января 29-летний мужчина расстрелял из ружья 26-летнего местного жителя Владимира Чебукина. Предварительная причина – ревность. Позже последний скончался в больнице.

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Херсонская область, Каховка, Нацполиция, Убийство в Каховке.
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