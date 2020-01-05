Убийство в Каховке: Активисты перекрыли улицу

Новости Украины:Люди вышли на протесты после того, как 1 января из ружья был застрелен местный житель.

Под стенами управления полиции города Каховка уже второй день не утихают протесты. Люди вышли на улицы после резонансного убийства 26-летнего местного жителя, к которому может быть причастен полицейский.

Преимущественно люди стоят под зданием полиции. Часть демонстрантов перекрыла улицу. Колонны людей тянутся от ворот полиции, вдоль пешеходного перехода и дальше по улице.

Территорию также патрулирует группа коммуникации полиции. Около 12.30 к активистам вышел представитель полиции, чтобы отчитаться о ходе следствия.

Как сообщалось ранее, 1 января 29-летний мужчина расстрелял из ружья 26-летнего местного жителя Владимира Чебукина. Предварительная причина – ревность. Позже последний скончался в больнице.